蘋果分析師：iPhone 11中國需求強勁 明年將有4款5G新機

美國維德布什證券 (Wedbush) 的蘋果 (AAPL-US) 分析師 Dan Ives 在最新的報告中，表明 iPhone 11 的賣相好於預期，在美國及中國的需求都表現強勁。

Ives 稱，該手機在中國的銷售特別強勁，iPhone 11 的總體需求優於預期，美國的 iPhone 11 Pro 需求也超乎了預期。 該報告還提到了 2020 年新 iPhone 上市的相關消息。

蘋果的新手機陣容相當受歡迎，該公司在接下來的財年的 iPhone 銷售量預計將達到約 1.85 億部。

蘋果將於 10 月 30 日發布季度財報，屆時將第一次正式看到新 iPhone 的銷售業績。而蘋果的旺季通常是集中於美國假期期間的 10 月、11 月及 12 月。

去年，由於中國的 iPhone XS 和 iPhone XR 需求疲軟，蘋果的業績表現不佳。然而根據近期對 iPhone 11 銷售情況的初步觀察，2019 假期季節蘋果設備的銷售預計將有所改善且將相當強勁。

著眼未來，Ives 表示，蘋果將在 2020 年發布四款新的旗艦 iPhone 機型。每款機型都將支援 5G 網路，並配置 3D 感應系統及運動控制功能。

蘋果分析師郭明錤則在最近報告指出，蘋果將在 2020 年秋季推出三款產品，所有手機均支援 5G 網路和搭載 OLED 顯示器。預計 2020 年的新 iPhone 將採用新的外觀設計，可能將類似於 iPhone 4 的機身。

同時，Ives 也相當看好蘋果在 Apple Arcade 和 Apple TV + 等服務上的投資。 根據預估，Apple TV + 在未來五年內將積累 1 億個訂戶。