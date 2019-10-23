你「上鏈」了沒？一場區塊鏈帶動的資料革命正在改變世界

「區塊鏈」一個常常讓人誤以為「等同於比特幣」的存在，事實上，它既不是貨幣，也無法估價，更不能在交易所裡流通。《今周刊》報導指出，就醫後病歷帶著走、保險理賠從 2 周變 3 天，未來都有可能成真，一場由區塊鏈技術所帶動的「資料革命」正在改變這個世界。

《今周刊》報導指出，18 年年初，KKBOX 旗下子公司 KKFARM（科科農場）創立全台第一個利用區塊鏈技術的音樂發行平台「Soundscape 在田」，可以將音樂人作品，在 KKBOX、Spotify 與 Apple Music 等大型數位音樂串流平台發行，並提供音樂人作品銷售的即時數據，讓音樂人快速調整行銷策略，甚至作曲方向，歌手吳卓源便利用 Soundscape 發行個人專輯。

同時，KKFARM 還利用區塊鏈技術處理版權費用，提高授權分潤效率，Soundscape 將分潤比例與架構都寫上區塊鏈，因鏈上資料難以竄改，也因此省去許多文件核對時間。

除音樂版權分潤外，SOOCKER 搜客平台也是應用類似概念，利用區塊鏈技術，來解決網紅導購分潤機制不透明的問題，這個平台服務在今年 10 月正式啟動，目前合作網紅數逾 500 人。

中國信託考慮到台灣以出口貿易立國，因此特別針對跨國貿易的痛點，試著以區塊鏈技術提供解決方案。奇美實業正是中信努力下的第一個受惠者，10 月剛完成全台第一筆以區塊鏈為基礎的國際貿易，在 R3 聯盟輔助下，奇美實業以數位單據流程，將貨品出口給位在波蘭的進口商。

運用區塊鏈技術取代人工作業流程，從原本的 5 天縮短至 1 天內完成，改善幅度高達 80%，這對任何企業來說都是夢寐以求的優化，不僅大幅降低出錯頻率，也不再會有紙本單據毀損、遺失等困擾。

《今周刊》報導指出，想像一個不久後的醫療新世界：所有過往健檢報告、病歷被整合到雲端平台，不僅隨時可自行查閱，當你轉診到其他醫院時，只要打開手機 App，就可把醫療資訊分享給醫師。

當診斷或手術完畢，需要申請醫療險理賠時，也不用申請紙本證明文件，只要透過 App 完成幾道簡單電子請領程序，就能順利出險；請領過程所需時間，相較於現在大約要 2 個星期，大幅縮短到只需要 3 到 4 天。

進一步透過平台，你還可主動選擇是否要和新藥研發公司合作，將就醫、診斷、用藥等醫療紀錄，以匿名方式授權新藥公司作研究使用，藉此賺取授權金。

這三個滿溢未來感的情境，乍聽有些像是電影場景，然而，這其實是一股浪尖已然拍打到岸上的科技革新浪潮，即將衝擊許多既有的生活方式。