〈熱門股〉台北雙子星題材點火 藍天周漲近3成創40個月新高

藍天 (2362-TW) 遞補取得台北雙子星最優申請人資格，加上筆電出貨強勁、處分日本不動產挹注業外獲利，營運表現升溫，單周股價飄漲近 3 成，最高一度來到 40.6 元，逾 40 個月新高。

藍天上周五獲台北市捷運局公告，遞補南海馬頓團隊，取得台北雙子星最優申請人資格，照規定，藍天宏匯團隊必須在捷運局通知文到 60 日內，成立新專案公司並繳納履約保證金約 18 億元，得以完成簽約。

依照藍天宏匯團隊預估，與市府完成簽訂投資契約書後，約 2 年完成設計及相關審議程序、取得建照，施工期則約 4-5 年，最快 2026 年完工。

除了台北雙子星的題材外，藍天本身營運轉強，也是一大亮點，尤其第 3 季受惠筆電出貨旺季，加上認列處分日本不動產利益，獲利升溫，日前公告 8 月單月純益 4.34 億元，年增 12.9 倍，每股純益 0.71 元，法人估，藍天第 3 季每股純益可望上看 1 元。

藍天第 4 季受惠 Comet lake CPU 、商務新機種開始出貨，加上中國雙 11、歐美耶誕檔期等因素帶動換機潮，藍天也看好營運可望不淡，全年筆電出貨量可望上看 130 萬台，將來到近 3 年新高。

資產題材也吸引買盤進駐，藍天本周連拉 2 根漲停，股價最高衝上 40.6 元，來到 2016 年 6 月初以後逾 40 個月新高，上周五則收 39.5 元，周漲近 3 成。