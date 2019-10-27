聯發科本周法說 市場關注三大重點

IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 將在本周三 (30) 日召開法說會，並公布財報與營運展望，市場將關注 3 重點，包括 5G 市場看法、手機晶片進展與三大產線趨勢。

聯發科第 3 季進入行動運算平台的傳統旺季，加上成長型產品、智能家庭拉貨力道強勁，三大產線齊步向上，營收攀上近 11 季新高，達原先財測預期，第 3 季合併營收 672.24 億元，季增 9.19%，年增 0.29%。

台積電 (2330-TW) 在第 3 季法說會上釋出 5G 正向說法，上調明年 5G 手機滲透率預估，明年 5G 手機出貨將上看 2.7 億台，市場也關注聯發科釋出的市場展望。

聯發科預計明年上半年將推出第 2 款 5G 晶片，瞄準中低階市場，時程較市場預期快 1 季，外資看好，第 2 款 5G 晶片 MT6873，在明年第 2 季前將是中低階市場唯一的解決方案，可望在中低階市場享有獨占性，維持高毛利率、高市占。

此外，市場也預測，聯發科第 3 顆 5G 晶片將採用台積電 6 奈米製程，至於時程也將是法說焦點。

聯發科首顆 5G 系統單晶片。(鉅亨網資料照)

聯發科三大產線目前營收比重皆為 30-35%，除行動運算平台外，成長型產品、智能家庭做為長期的成長動能，同樣受市場關注，成長型產品第 3 季在物聯網需求推升下，已有雙位數的成長，而智能家庭方面，則受惠高階市場聲控應用帶動，預計將推出電視旗艦型晶片，迎接 AI 的大數據運算系統，搶攻東京奧運商機。

展望第 4 季，外資指出，聯發科行動運算平台拉貨力道趨緩，但今年因打入三星 4G 手機供應鏈，加上成長型產品、智能家庭成長穩健，營收季減幅較往年的雙位數來看，今年可望縮減至個位數，並持穩 610 億元，同時，產品組合持續優化，也有助毛利率維持 42%。