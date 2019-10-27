友達總座回鍋重掌兵符 本周法說將首度面對法人提問

面板大廠友達 (2409-TW) 本周將召開法說，外界關注 3 大重點，包含面板價格是否止跌、產能狀態與營運展望，這也是總經理柯富仁回鍋友達後首次法說會，對友達 3 大方向包含面板本業、場域經濟及新事業的展望，市場將高度聚焦。

面板業今年受到中國廠商加速擴大產能，及美中貿易戰影響，造成供需失衡，中國廠商削價競爭也導致價格持續下滑，原預期第 3 季面板價格將反彈，但整體經濟局勢變化仍大，造成產業旺季不旺。

市場人士分析，10 月部分電視面板價格小幅反彈，但整體電視、筆電等終端需求仍疲弱，不利面板報價上揚，每年第 4 季、第 1 季為終端客戶調整年度庫存，也影響面板出貨，預期面板價格恐到明年第 2 季才會明顯有所起色。

友達董事長彭双浪日前曾表示，下半年挑戰還是很大，但友達財務體質良好，有信心度過低潮，將加速 Mini LED、Micro LED 新技術應用開發，預計 1-2 年內就會看到成果，但友達今年上半年虧損 63.7 億元，每股虧損 0.66 元，全年轉盈有難度。

除面板價格、營運展望，預期產能調整狀態也將成為法說會焦點。據集邦 TrendForce 旗下光電研究 (WitsView) 報告指出，包含韓國、中國、台灣面板廠都啟動產能調整，韓國廠商減產停廠轉往更高階產品發展，中國廠商也減產，但幅度相對較低，友達已從 9 月起減少 8.5 代線及 6 代線投片，後續產能配置，也將是法說焦點。