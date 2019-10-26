印尼獅航空難原因出爐：737 MAX失速系統設計不良為主因

週五 (25 日) 印尼國家運輸安全委員會 (NTSC) 公布了去年 10 月印尼獅航空難時，使用的美國波音 (US-BA) 客機波音 737 MAX 正式調查結果，報告顯示墜機原因主要來自於 737 MAX 客機的防失速裝置 MCAS 的設計缺陷。

委員會更將墜機原因，歸咎於美國聯邦航空管理局 (FAA) 在檢核波音 737 MAX 過程，不僅缺乏人力、專業知識來進行 MCAS 系統的全面審核評估；以及波音在飛行員訓練不全、維修檢測不夠充份，釀成全球兩起嚴重空難。

報告中指出，MCAS 的設計和認證沒有充分考慮飛機失控的可能性，雅加達航空專家 Gerry Soejatman 稱報告中 MCAS 的設計問題是墜機主要因素。

「MCAS 的設計，只靠單一電腦傳來的單一輸入資訊就能做出反應，卻沒有一套交叉確認系統來證實輸入資訊是否正確。」 Soejatman 說道。

兩起空難皆是因為感測器漏洞未能及時發現導致，至今已造成 346 人死亡，波音客機今年已停飛三個月，停飛事件導致波音出貨量大砍，訂單近乎於零，但波音致力於讓 737 Max 復飛，因此積極配合美國 FAA 調查。

印尼監管機構批評 MCAS 的防失速系統的設計，會依賴一個提供錯誤資訊的感應器，自動判定將飛機的機頭向下推，使得飛行員失去飛機控制權。

印尼目前仍未公開完整的調查報告。

造成去年 10 月和今年 3 月的印尼獅航和衣索匹亞航空兩起空難的波音 737 MAX 8 機型，在這兩起空難調查中，原因經調查皆出自於 MCAS 防失速機動特性增強系統的設計不當，波音執行長 Dennis Muilenburg 表示，將為這兩起空難負起責任。