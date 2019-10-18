〈雙11要來了〉露天打跨境電商牌 美國eBay與日本樂天首次加入

每年電商年度盛事雙 11 將登場，與百貨周年慶競爭相當激烈，而今年又有新的電商平台加入，網家 (8044-TW) 關係企業露天拍賣今 (18) 日宣布，美國 eBay 與日本樂天兩大國際電商公司首度與露天合作參與台灣雙 11， 也成為網家目標今年雙 11 檔期業績倍增的另一大成長動能。

為迎接今年雙 11 盛事，網家將非 3C 主軸放在生鮮、生活日用品，並將跨境電商納入強化的範圍，露天今日宣布，首度找來美國 eBay 與日本樂天助陣參與台灣的雙 11，再添成長新動能。

露天市集總經理曾薰儀表示，去年雙 11 檔期成交金額突破 81 億元，今年新增二家跨境業者的合作下，將提供更豐富的商品選擇，預計共將號召全台 200 萬賣家參與，並集結海內外超過 4.2 億的豐富商品。

露天拍賣是全台交易金額最大的 C2C 網路交易平台，看好跨境電商是業績成長的新動能，4 月中旬起宣布與美國電商巨擘 eBay 合作，將其站上超過千萬件商品進駐平台，由於介面、金流都是在地服務，並可直送商品到家，有效解決消費者使用外語介面不便的困擾。

另一方面，同時，網家第一季已與簽訂和日本樂天合作，不僅雙方點數可跨境便利運用，日本商品可直送來台。