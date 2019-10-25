受二因素影響 中裕擬終止愛滋病新藥TMB-607研發

中裕 (4147-TW) 今 (25) 日公告，愛滋病蛋白鋂抑制劑新藥 TMB-607，因合作案天普大學醫師發生異動，加上公司整體營運考量，董事會決議擬終止新藥研發，並全力聚焦愛滋病生物製劑新藥。

中裕表示，2011 年 3 月 8 日自加拿大 Ambrilia Biopharma Inc.，授權技轉愛滋病蛋白鋂抑制劑新藥 TMB-607，成功開發出長效奈米針劑劑型，並完成專利申請，2016 年 4 月 28 日經美國 FDA 核准 IND 申請後，與美國費城天普大學 (Temple University) 合作，開始進行臨床一期試驗，雖然至今試驗結果均正常，但因醫師 Jacobson 發生異動，必須另尋執行地點或重新考量是否繼續執行。

中裕指出，TMB-607 是研發產品中，唯一小分子化學新藥，若持續發展 TMB-607 需投入不同資源進行各項開發工作，且距新藥上市仍有一定的不確定性，因此基於整體經營策略考量，董事會決議擬終止 TMB-607 新藥研發計畫，但仍保留自行研發出的長效奈米針劑劑型專利。

展望後市，中裕表示，今年 10 月初，自美國國家衛生研究院 (NIH) 協議技轉一項愛滋病新藥專利抗體技術 VRC07-523LS，預計將結合現有的研發項目 TMB-bispecific，搭配成全抗體的長效型注射療法，全力聚焦在愛滋病生物製劑新藥。