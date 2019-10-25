台股盤後─周末震盪高檔收黑K棒 周線連2紅 多頭架構仍未遭破壞

台股今 (25) 日早盤驚驚漲上 11347.18 點，續創 29 年半來新高，但在面臨假日前的賣壓出籠下，加上包括大立光、鴻海、台塑化等權值股下跌，終場下跌 24.02 點，收在 11296.12 點，成交值 1288.33 億元，周線連 2 紅。

而台積電今日收盤上漲 0.5 元或 0.17% 作收，成交量 2.26 萬張，在今天集中市場成交值 1288.33 億元中，台積電成交值 66.4 億元，占大盤成交值的 5.15%。

就周線角度來看，台股進入 29 年來新高同時，周線連 2 紅，且都留下上影線，量能並未出現失控局面，資金行情將進一步在台股發酵。

不過，原為台股主流的 PCB 類股，今日遭遇獲利了結賣壓，包括華通、燿華、嘉聯益、健鼎都以下跌作收，只有臻鼎 - KY 尾盤急拉收紅。臻鼎 - KY 收盤價報 145 元，較昨日小漲 0.5 元，成交量為 7014 張。

盤面今日較強的電子股為光通訊族群，包括華星光、光環及波若威等個股，都見強勢表現。

證券分析師黃漢成指出，大盤今日出現震盪，早為市場預期中，包括 PCB 等類股也出現漲多回檔，預估外資連續 9 個交易日買超台股之後，今日在集中市場應為小賣小買格局。

統一投顧則表示，台股各期均線多頭排列延續、量能未有失控，且外資持續買超、技術面偏多格局不變，應趁勢積極操作。