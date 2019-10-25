台股盤中─良性換手 11300點關卡上下狹幅整理

台股指數今 (25) 日早盤驚驚漲上 11347.18 點，續創 29 年半來新高，不過，隨後出現許多漲多拉回股，使大盤由紅翻黑，在 11300 點關卡上下狹幅整理，預估成交值在 1450 億元左右，法人認為，部分近期熱門股略見獲利了結壓力，但量能並未收控，尤其指數下檔有強力支撐，目前屬良性正常整理現象。

盤面上個股輪動速度相當快，5G 概念股中的光通訊族群，再度見到光環、華星光轉強，股價漲幅均逾 4%。

類比 IC 族群表現也不俗，類比科、致新漲幅 4% 之上，茂達也有 3% 漲幅；而電池族群由新普領漲，漲幅逾 3%，興能高、加百裕穩在盤上；散熱相關業者人氣仍熱絡，雙鴻、泰碩漲逾 2%，超眾和力致漲逾 1.5%，建準和健策等守在盤上。

不過，PCB 見到漲多獲利了結賣壓，同欣電、南電跌逾 1.5%，易華電跌 1%。

光學鏡頭廠在大立光跌 1.5% 上下的壓抑下，玉晶光、佳凌、聯一光、亞光和今國光等均遭壓在盤下。

從權值股來看，同樣見到多數走弱，中租跌逾 2.5% 相對重，聯電、光寶科、華碩跌逾 1%，不過南亞科漲 1.5% 相對有撐，國巨、台灣高鐵、聯發科和和碩則穩在盤上。

元大投顧指出，美股超級財報周開跑，儘管優於預期者不在少數，不過就半導體股而言，從先前的美光，到近期的德儀、賽靈思，均受到大中華區銷售逆風的影響，使股價產生修正，費城半導體指數也呈現高檔震盪，後續仍須留意財報可能對台股的負面衝擊。

元大投顧認為，未來幾個交易日觀盤重點應以內資動向和中小型股點火情況為主。

統一投顧則表示，台股各期均線多頭排列延續、量能未有失控，且外資持續買超、技術面偏多格局不變，應趁勢積極操作。