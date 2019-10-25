【日盛投顧】5日線不破 將有持續創高可能

◆盤勢分析

1. 週五台股開平高走低震盪，大盤自 08/06 低點 10,180 點上漲至 11,347 點共上漲 1,167 點，突破 2018 年高點 11,270 點，創 29 年新高創 29 年新高。最高點 11,347 點持續再創高，最低點 11,281 點守穩 5 日線（11,262 點）、10 日線（11,202 點）、月線（11,056 點）、季線（10,774 點）、半年線（10,723 點）及年線（10,427 點），終場指數下跌 24.02 點，跌幅 0.21%，收在 11,296.12 點，成交金額為 1,293.26 億元，大於 5 日均量（1,287 億元）但小於 20 日均量（1,299 億元）。三大法人合計買超 34.97 億元：外資買超 32.96 億元、投信賣超 0.63 億元、自營商買超 2.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 11,000 點附近，壓力為 11,450 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（84）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.21%，收在 144.12 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（71）大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

半導體、5G、蘋概、PCB 為近期盤面主流

1. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森、3438 類比科、6138 茂達等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽將因台積電先進製程而迎來商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，3707 漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵，6451 訊芯 - KY、3374 精材受惠蘋果訂單到位，營運第四季續旺。

2.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控 3454 晶睿、3356 奇偶等因中美貿易轉單而受惠。

3. 蘋概：蘋果新機銷售優於預期， 2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

4. 車用：中國大陸研擬放寬汽車限購令，4528 江興緞、1319 東陽、1525 江申、6279 胡連、2105 正新、2228 劍麟、9951 皇田、2233 宇隆等有機會受惠。Tesla 上海廠試產進度優於預期，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、4528 江興鍛、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿等將相對受惠。

5. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。