【群益投顧】指數回檔修正乖離 類股比價效應已逐步淡化

一、盤勢分析

今 (25) 台股小幅開高後遇調節賣壓，指數多於盤下震盪，盤中低點一度回測 3MA，終場加權指數下跌 24.02 點，成交量 1288.34 億元。盤面上以去美化的 IC 設計、矽晶圓、MOSFET、光通訊表現相對強勁，惟近期同類股具一致性的漲跌慣性與比價效應已逐步淡化。

二、盤勢預估

觀察本波加權指數 8 月底起漲至今，大盤一路沿短期均線向上墊高，波段漲勢中指數回測月線下檔支撐後即持續走升，其中當日 K 線月乖離逾 2.2% 以上時大盤即進入短線震盪修正。

由於本波股市上漲是以資金行情推動為主軸，近期選股上仍以各公司第 3 季財報與營運展望為觀察重點，若產業基本面和個股業績無法追上評價水準，短線漲幅過大之標的調節賣壓也會相對沉重，高位階個股留意高檔爆量與 3MA 向下跌破 12MA 等反轉訊號，操作上居高思危，將資金轉向低位階、獲利成長、技術面有中長期均線下檔支撐與法人買盤進駐之標的逢低布局。

盤面上，去美化概念股矽力 - KY(6415) 因中國類比 IC 廠釋出訂單，加上矽力 - KY 積極佈局資訊中心、車用電子的產線以優化產銷組合提升毛利表現，帶動今日股價盤中創下歷史高點。致新 (8081) 同步受惠於轉單效應，今年月營收皆呈現雙位數年成長，第 3 季產品面 Panel 因客戶產能開出加上 NB 受惠於 ODM 拉貨積極，第 3 季合併營收季增 24.6%，毛利率和營業利益率逐季回升，第 4 季在新產品 OIS(光學防手震) 驅動 IC 進入認證與 VCM(音圈馬達) 穩健出貨下，營運展望正向激勵今日股價上漲逾 3%。

MOSFET 族群今日漲勢整齊，在 AMD、Intel、NVIDIA 推出新款電競、伺服器平台後，所需 MOSFET 搭載量增幅成長 30% 以上，台廠大中 (6435)、杰力 (5299)、富鼎 (8261)、尼克森 (3317) 等第 4 季訂單能見度提升，將帶動整體營運動能沿續至明年。

個股焦點中，M31(6643) 今年第 3 季營收年增 16.4%，M31 為開發 IP(矽智財) 技術研發的 IC 設計公司，基礎元件 IP 朝向 BCD(雙極性 Bipolar-CMOS-DMOS) 製程並和歐系品牌汽車廠商合作，高速介面 IP 隨著車用電子與 28nm 的 AI 邊緣運算貢獻營收，先進製程擁有較高的毛利與 ASP，帶動營運動能穩健走升。

三、強勢股

電子：

致新 (8081)、M31(6643)、華星光 (4979)、台表科 (6278)。

非電：

六角 (2732)、喬山 (1736) 、大成 (1210)、力麒 (5512)。

本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據