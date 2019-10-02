高通通吃5G晶片改寫全球戰局 下一波點名Wi-Fi、藍牙

《財訊》前進高通 (QCOM-US) 聖地牙哥總部 5G 大會分析，高通不只要通吃 5G 晶片商機，還看好 Wi-Fi、藍牙也將出現一波換機潮，通訊晶片版圖將因此重劃。台灣的網通、感測器、半導體產業、代工產業，可望有一批新贏家跟著出線。

高通執行長莫倫科夫 9 月 24 日在聖地牙哥總部，接受中國財新網專訪，向華為伸出和平的橄欖枝。前一天，華為創辦人任正非也公開表示擁抱美國公司。

《財訊》報導指出，從這一天開始，聯發科 (2454-TW) 股價從 389 元的高峰下墜，先前多份外資報告指出，若是華為建立去美化供應鏈，聯發科將是受益者，現在華為重新擁抱高通，明年初的 5G 戰局，局面再次改寫。

高通是 5G 產業鏈中最關鍵的半導體公司，擁有大量行動通訊專利，因此，高通向手機製造商收取權利金，是以整支手機的價格為基礎計算，賣同樣一顆晶片，手機賣愈貴，交的權利金愈多，因此被稱為高通稅，蘋果曾因此控告高通，最後仍和解收場。美國法院曾有意裁罰高通，卻被美國政府以國家安全為由阻止，由此可見，這家公司在行動通訊技術的重要性。

《財訊》報導指出，5G 手機晶片是明年晶片市場的第一場大戰，整合手機數據機和手機處理器的 5G 單晶片，將是明年最重要的亮點，不只比誰做得出來，還比誰的價格更有競爭力。

高通已經預見未來 Wi-Fi 會跟著 5G 起飛，他們今年推出的 Wi-Fi 晶片，不但反應速度和頻寬能和 5G 更接近，同時一個 Wi-Fi 設備最多可連結 1500 件物品。高通的下一步可能將 Wi-Fi、藍牙和 5G 晶片一起銷售，挑戰 Wi-Fi 老大博通的江湖地位。

高通也看好藍牙技術在 5G 時代的重要性，近幾年，真無線藍牙耳機帶動台灣瑞昱 (2379-TW) 等 IC 設計公司大漲，現在高通也認定藍牙是 5G 商機裡的另一個重點。

《財訊》報導指出，高通看好智慧型眼鏡和 AR/VR 在 5G 時代的應用，今年下半年智慧型眼鏡已正式上市，搶攻市場。此外，高通也認為，智慧製造、智慧醫療、智慧城市和智慧零售，都是 5G 時代極有潛力的產業應用。

不僅如此，高通還有更大的野心，資深總監暨企業研發部門人工智慧研究計畫負責人侯紀磊表示，早期高通比較偏向通信，現在更想要重新定義運算，因為他們發現，當 5G 普及、萬物聯網成真之後，人工智慧會改變我們使用資料的方式。