保障食物外送員達4共識 職安署擬修法最高開罰30萬元

針對近期外送員發生多起意外，勞動部職安署今 (24) 日再度邀集食物外送業者及雙北勞檢處座談，會中達成 4 項共識，未來將修法把食物外送作業指引納入職業安全設施規則，若業者違反規定，可依職安法開罰最高 30 萬元。

職安署表示，本次座談出席的有台灣協作暨共享經濟協會與 Foodpanda、Uber eats、Foodomo、Deliveroo 戶戶送、Lalamove、Quick pick 快點網路點餐、yo woo 有無快送、Cutaway 等 8 家業者 (街口外送請假)，以及台北、新北勞檢處與勞動部綜規司、關係司、保險司等業務單位，會中達成 4 項共識。

一、與會業者均同意就交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素予以評估，並透過程式設計、演算法則適當分配派單，重新審視調整現行派單分配制度，避免不合理接單、逾時急催等機制，同時檢討計酬、獎勵、懲戒等制度，避免食物外送員送餐壓力。

二、食物外送員如屬僱傭關係者，應依法加入勞工保險，非屬僱傭關係者，可透過相關職業工會加入勞工保險。另外，與會業者均同意強化相關商業保險機制，提升食物外送員的權益保障。

三、提供食物外送員符合規定的安全帽、反光背心、反光標示及連絡通訊設備等必要安全防護措施，並加強食物外送員作業安全訓練，以保障食物外送員安全。

四、就外送必要之安全防護措施，職安署將依法制作業程序，擇期邀集相關業者及專家，依修法程序辦理。

職安署署長鄒子廉表示，目前規範業者的食物外送作業安全指引，只有行政指導沒有法效性，因此未來擬修正「食物外送作業安全指引」及「職業安全衛生設施規則」，把指引納入，若未來業者違反規定時，可依職安法開罰 3 至 15 萬元或 3 至 30 萬元。