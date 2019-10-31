加入臉書加密貨幣項目 Libra？推特霸氣回應：「Hell No」

Twitter 兼行動支付新創 Square 執行長 Jack Dorsey 日前接受外國媒體工作者兼評論人 Alex Weprin 採訪時明確表示， Twitter 絕不會加入 Facebook 的加密貨幣項目 Libra。

根據 Alex Weprin 於 10 月 25 日的推特貼文，當被問及「Twitter 是否將加入 Libra」時，Jack Dorsey 的回應很簡短卻也非常直接：「才不要（Hell No）」，他接著解釋道，Facebook 致力於推進更民主化的金融體系，但這一目標並不需要創建加密貨幣也能實現，他續稱，「我不知道這是不是個噱頭，但並不需要利用加密貨幣來完成這項工作」。

Jack Dorsey 評論道，「這不是在網際網路上誕生的網路開放標準」，「它（Libra）是出於公司意圖而誕生的，與我個人信念，以及我希望我們公司所代表的信念不一致。」

區塊客今年 9 月報導，Jack Dorsey 當時稱，「不打算為 Twitter 或 Square 創建類似於 Libra 的數位貨幣」，反之，他寧願使用現有、開放標準的比特幣，原因是比特幣最具有彈性、已經有 10 年的歷史且經過了一系列的測試。

這篇文章 加入臉書加密貨幣項目 Libra？推特 Jack Dorsey 霸氣回應：「Hell No」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』