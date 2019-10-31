德意志證券交易所（Deutsche Boerse）10 月 23 日宣布，已與德國商業銀行（Commerzbank）利用數位貨幣和分佈式帳本技術（DLT）聯合成功完成了「盤後證券的交易結算試點」。此外，雙方也研究了法律概念，並共同出資開發基礎技術。

德意志證交所表示，德國慕尼黑再保險集團（Munich Re）旗下安顧保險集團（ERGO Group）所屬的資產管理公司 MEAG 也有份參與本次試點。此次結算完成了付款交割和代幣化現金（Tokenized Cash）轉帳。新聞稿指出，參與者藉助商業銀行貨幣和證券發行了交易中的數位代幣，繼而生成了現金代幣（Cash Token）和證券代幣（Securities Token）。

隨後，德意志證交所旗下歐洲期貨交易所 Eurex Clearing 將充當「中央交易對手」和「代幣化機構」，而德國商業銀行並進一步在 Eurex Clearing 部署代幣化現金作為抵押品。試點過程中，MEAG 負責擔任證券買方，德國商業銀行則是擔任證券代幣的賣方和託管者。

根據德意志證交所的說法，區塊鏈技術同步實現了代幣掉期最終且有約束力的結算，如此一來，交易參與者在探索分佈式帳本技術應用於盤後服務方面，就又達成了另一里程碑。德意志證交所補充稱，目前已與監管機構分享試點交易的理念，但進一步實施仍需得到對方批准。

區塊客去年 10 月報導，德國央行、德意志銀行與德意志證交所已成功完成將區塊鏈解決方法運用於結算領域的試驗。據了解，這次名為 Blockbaster 、以區塊鏈做為基礎的結算技術研究的試驗最早是從 2016 年開始進行。報告摘要顯示，這回聯合研究的主要目的是在區塊鏈上進行債券發行、結算、法人行為和贖回的整個歷程，以及進行現金移轉，包括供給數位代幣、市場參與者之間的資金移轉，以及現金支付的結算。

這篇文章 德意志證交所、德國商業銀行聯手完成「代幣化證券交易結算」試點 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』