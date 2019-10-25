遭控違反反托拉斯案 廣明：影響暫無法預估將依法上訴

廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 遭惠普 (HPQ-US) 控違反反托拉斯法，意圖非法限制光碟機價格，美國德州聯邦地方法院一審宣判出爐，法院依陪審團建議，判決全部被告敗訴，須賠償 1.76 億美元 (約台幣 53.9 億元)，廣明表示，法院並未針對各被告分配作出判決，影響情況暫無法預估，但將依法上訴。

惠普於 2013 年針對光碟機價格向 Sony、Toshiba、Hitachi-LG Data、Panasonic、NEC、Samsung、廣明及子公司等提出反托拉斯訴訟，經陪審團陪審團認定，作出決定需賠償損害金額共 1.76 億美元 (約台幣 53.9 億元)，法院依陪審團建議做出判決，一審階段其它被告已與惠普達成和解。

廣明強調，賠償金額是指全體被告所需賠償金額，非廣明及子公司單一賠償，且廣明僅為客戶代工並未經手終端價格，美國司法部及台灣公平會日前也認定廣明及子公司，並無違反美國或台灣不公平競爭法，也未受任何處分，與其它被告公司直接與 HP 進行交易的商業模式不同，對於陪審團有事實認定誤解，深表遺憾。

廣明表示，目前已收到相關判決結果，但法院並未針對各別被告分配作出判決，影響情況尚無法預估，但將依美國聯法訴訟法程序依法上訴，維護公司與股東權益。