網投率70%、離櫃率9成 讓遠東銀行全台56分行大變身

當客戶愈來愈少走進銀行，銀行分行紛紛大舉變身轉型，遠東商銀 (2845-TW) 總經理周添財今 (25) 日表示，由於該行網路投資下單率已超過 70%、離櫃率更高達 90%，讓全台 56 家分行皆輔以智能科技與人文結合大變身。

周添財表示，最新開幕的復興分行，便是首創以故事館為定位的新形態分行，讓分行可以外借給在地鄰里、機關團體辦故事分享的活動；而金融服務方面首創行動 e 理專服務、專家即時通，反而讓理專可以到府服務、或線上即時視訊。

遠東商銀復興分行以「十樂活動互動牆」迎賓，代表個人生階段的金融服務，同時瞭解相關產品，有鑑於金融科技、網路盛行，愈來愈少人到分行臨櫃，復興分行打造客戶專屬的樂活空間，不定期舉辦私廚料理、手沖咖啡、植物療癒等各類樂活主題講座，並提供客戶分享交流精彩的生命故事，與在地鄰里、機關社團或店家合作舉辦店家市集、私密旅遊經驗分享等活動。

遠銀復興分行當然也有一般銀行的金融服務，提供 i 預約縮短客戶到行辦理業務時間以外，更首創「行動 e 理專」讓理專到府服務，而「專家即時通」一鍵撥打該行財富管理團隊，就可以快速召開多人線上視訊會議，在取得視訊服務後，行動理專透過 O2O 雲端理財服務，就可讓客戶輕鬆完成線上身分認證及網路下單交易。