台股盤前－長線壓力區沉重鍋蓋來臨 留意獲利回吐壓力升高

台股昨 (24) 日持續沿 5 日均線向上攻，尾盤在蘋概三王的拉抬之下，終場指數上漲 80.47 點，收在 11320.14 點，刷新 29 年半收盤新高。法人表示，外資全年買超重返千億元，熱錢派對發威、散戶動能又加碼，台股多頭態勢雖然未變，但是上檔為長線壓力區，漲高要留意獲利回吐壓力升高。

外資大買超台股 147.75 億元、連續九個交易日加碼台股共 830 億元，全年買超金額再度站上千億元大關。而象徵散戶投資信心的證券劃撥帳戶餘額飆破 2 兆元大關、達 2 兆 337 億元，創下歷史新高，在在都顯示資金力道強勁。

美股今晨漲多跌少，標普 500 指數上漲 5.77 點，或 0.19%，收 3010.29 點。那斯達克指數上漲 66.00 點，或 0.81%，收 8185.80 點。美股道瓊指數下跌 28.42 點，或 0.11%，收 26805.53 點。費城半導體指數上漲 38.93 點，或 2.47%，收 1615.51。四大指數中大多小漲小跌，只有費半指數勁揚超過 2%，可望激勵台股半導體族群。

大立光昨天收漲 2.78%，台積電、鴻海回到平盤，從台積電、大立光雙王法說皆釋出正向訊息，美中貿易戰戰火也暫時休兵，配合 Fed 降息，資金外溢效果開始湧現，外資鎖定加碼目標以 5G、蘋果供應鏈等大型電子權值股為主，可望同樣在法說上繳出亮眼獲利的公司，也提前見到買盤進場卡位。

10 月底前將舉辦法說的電子指標股包括：穩懋、美律、義隆、台郡、聯電、聯發科、台達電、譜瑞 - KY、世界等，另在金融部分，也有中玉山金將在 29 日舉辦法說會，台股法說行情持續增溫，權值股表現可望穩步走揚。

全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士公布優於市場預期的第 3 季財報，並表示明年 5G 智慧手機將幫助全球記憶體市場走出低迷，股價收漲近 3%。SK 海力士展望優於預期，台系記憶體廠表示，這有助大廠庫存消化，並改善供過於求現象，有利明年 DRAM 景氣反轉向上。

整體來說，台股 8 月中回測年線關卡有守後，開始逐步向上墊高，接連越過中、長期均線，近日頻頻改寫 29 年新高，看回不回地朝向歷史高點的 12682 點前進，不過 12000 點為長線壓力區的沉重鍋蓋，技術指標高點面臨修正壓力，短線須提防過高拉回，但多頭格局未變前，修正後可望將再上攻。