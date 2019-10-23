遭控違反反托拉斯 廣明澄清54億元賠償金為全體被告承擔

廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 遭惠普 (HP)(HPQ-US) 控違反反托拉斯法，意圖非法限制光碟機價格，廣明表示，陪審團做出須賠償 1.76 億美元 (約台幣 53.9 億元) ，是指全體被告所需賠償金額，非廣明及子公司單一賠償，且僅替廠商代工並無價格決定權，將靜待法院判決書，並與律師商量後續事宜，維護公司與股東權益。

廣明表示，惠普針對 2004-2009 年光碟機價格向 Sony、Toshiba、Hitachi-LG Data、Panasonic、NEC、Samsung、廣明及子公司提出反托拉斯訴訟，經陪審團陪審團認定，且作出決定需賠償損害金額共 1.76 億美元 (約台幣 53.9 億元)，目前已收到相關通知。

廣明強調，賠償金額為全體被告須賠償總金額，並非單指廣明及子公司，具體金額則有待美國休士頓聯邦法院作出一審判決，且收到判決書後，將與律師商量後續事宜。

廣明表示，廣明僅為客戶代工並未經手終端價格，美國司法部及台灣公平會日前也認定廣明及子公司，並無違反美國或台灣不公平競爭法，也未受任何處分，與其它被告公司直接與 HP 進行交易的商業模式不同，對於陪審團有事實認定誤解，深表遺憾。

據了解，廣明幾年前已不再製作光碟機，目前業務以傳統硬碟 HDD、固態硬碟 SDD、機器人業務為主。