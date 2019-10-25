廠商對景氣觀望 9月三大產業營業氣候測驗點均回落

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 9 月營業氣候測驗點，三大產業均較上月下滑，製造業月減 1.27 點至 94.67 點，服務業月減 1.67 點至 90.90 點，而營建業月減 2.40 點至 97.96 點；其中，製造業由上揚轉為下滑，服務業為連 2 月下滑，營建業則結束連 4 個月上揚態勢、轉為下滑。

台經院說明，貿易談判的不確定性使主要國家製造業動能放緩，全球經濟表現疲弱，即便國內電子產業表現仍強勁，但 9 月經濟數據表現不如預期，令電子機械廠商看好當月景氣比例較 8 月低，傳統產業廠商對當月景氣與未來半年景氣，也多以保守看待。

9 月製造業廠商認為當 (9) 月景氣為「好」比率為 18.7%，月減 6.5 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 39.0%，月增 11.0 個百分點，其中，以紡織業、化學工業、金屬製品業和電力機械業廠商對當月景氣看壞比例超過 60% 較多。

整體製造業對未來半年景氣看法上，看好廠商略增 3.4 個百分點至 17.4%，看壞比率月減 6.4 個百分點至 20.2%，除了皮革毛皮製品業和電力機械業廠商看好比例較高，其餘廠商多以持平看待。

服務業方面，9 月車市表現雖較 8 月大幅成長，但周年慶與購物節等年度重點檔期前，買氣壓抑，零售業業績普遍不及 8 月；另一方面，保費收入衰退、投資收益無股息挹注，及新台幣升值導致匯損情況，使保險業者對當月景氣看法多呈悲觀。

台經院指出，服務業對當 (9) 月景氣看壞比例較高者為零售業、餐旅業、保險業與電信服務業，證券業對當月景氣則較為看好；至於未來半年，則以保險業和電信服務業看好比例較高，而批發業則看法轉差。

營建業方面，928 傳統檔期旺季效應使房市成交量較 8 月增加，但 9 月增幅不如預期，反映買賣雙方對房價走勢存在分歧，加上民間住宅工程表現未見突出，營建業廠商對當月和未來半年景氣看法，均偏向保守。