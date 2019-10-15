韓國工總調查：62%韓國製造業者對景氣悲觀

受到美中貿易戰所帶來的全球需求放緩衝擊，韓國製造業正普遍對未來景氣感到悲觀，據韓國工商總會 (KCCI) 最新調查顯示，有高達 62.5% 的韓國製造業表示，可能無法實現今年初所設下的財測目標。

據 KCCI 向 2200 間南韓製造業所作調查，有 31% 的受訪者認為投資趨勢已經惡化，對比先前調查的 11%，是翻了將近三倍之多，而另外有 59% 之受訪者則認為目前投資趨勢與先前相差無幾。

據 KCCI 針對 2200 家南韓製造業者所編製的 BSI 製造業景氣調查，最新展望第四季 BSI 數值報 72.0，比第三季數值再下降 1 點，顯示南韓製造業景氣是再度探底。

(註：BSI 指數是以 100 作為景氣分水線，低於 100 代表景氣悲觀，而高於 100 則代表景氣樂觀。)

據 KCCI 指出，除了全球經濟放緩加劇了韓國製造業的困境以外，國內需求低迷也是原因之一。據 KCCI 數據顯示，最新出口 BSI 報 85.0 點、國內 BSI 則報 69.0 點，亦是雙雙落在 100 景氣季分水線之下。

美國知名智庫布魯金斯學會 (The Brookings) 和英國《金融時報》週一 (13 日) 發布「全球經濟復甦追蹤指數」數據，截至今年 8 月止，全球綜合指數為 0.4428，創下 2016 年 5 月以來的最低水平，同期韓國綜合指數則報 -7.5127，更是創下 2009 年 1 月以來的最低點。

該報告指出，韓國的經濟活動、金融市場和投資人信心等其他指數也皆呈現下降趨勢，韓國經濟前景仍然顯得悲觀。