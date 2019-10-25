華為Mate 30 4G版本叫好不叫座 零組件庫存增

華為旗艦機 Mate 30 系列，在產品公布之初，廣受外界好評，但在推出後似乎叫好不叫座。除了與同樣身為旗艦品牌 P30 系列互打外，iPhone 11 降價策略奏效，加上無法使用 Google 應用程式，已漸漸讓華為旗艦機種吃到苦頭。

(圖片: AFP)

陸媒指出近期已有華為供應鏈傳出，華為推出的 4G 版 Mate 30 銷售量不如預期，部分零組件的庫存量也開始增加，而華為因此對訂單數量進行管控。

雖然在求證之下暫時無法了解到具體管控的數量，但有知情人指出華為零組件庫存增加是確有其事。

一部份業內人士推測，造成這情況的主要原因或許是與 P30 系列銷量大漲及 5G 新機推出使得消費者開始觀望有關。

華為 Mate 30 系列發布前，另一款旗艦機種 P30 系列已在今年 4 月問世，該系列銷售量不差。今年 9 月初，華為曾宣布 P30 系列手機銷售量突破 1650 萬支。

但在短短 6 個月，華為又推出新款旗艦機種 Mate 30 系列，推出時間過於密集，使得消費者短期內再換新機的可能性非常低。更重要的是，旗艦機種無法像中低階手機利用機海戰術，關鍵就是價格。

(圖片: AFP)

此外，相較之下 iPhone 11 憑藉價格策略成功帶動換機潮，似乎反應出 4G 版本手機需求仍在，價格或是性價比才是消費者願不願意買單的首要因素。

而雙十一即將來臨，一些中國主流電商公佈的數據顯示，iPhone 11 的價格降幅接近人民幣 500 元。毫無疑問，華為目前依重的中國市場 Mate 30 系列銷售量可能將再受到重擊。

同時，另一派認為，無法使用 Google 應用程式才是華為旗艦機種銷售量不如預期的硬傷，這直接影響海外市場銷售。