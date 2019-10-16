任正非：若美國3-5年內繼續抵制 華為恐失去5G領導地位

華為 16 日公布 2019 年第 3 季財報，今年 1 至 9 月累計營收成長 24%，智慧手機出貨也成長 26%，貌似並沒有受到美國禁令所打擊，但華為總裁任正非在週三 (16 日) 接受日本《共同社》專訪時卻表達擔心。

任正非週三 (16 日) 接受《共同社》專訪時表示，如果美國在未來 3 至 5 年之間繼續限制華為產品，那麼華為可能會失去在 5G 技術的領先地位。

而關於未來的通信技術趨勢，任正非對《共同社》表示，比 5G 更先進的 6G 技術可能在 10 年內就可以投入使用，任正非稍早也對美聯社說，未來新興技術將是從智慧運算進一步走向人工智慧。他認為，5G 只是一個支撐人工智慧存在的工具。

華為高層稍早曾表示，美國商務部「實體清單」的出口禁令，可能會造成年度營收和消費者端業務減少約 100 億美元，因為在此禁令下，華為最新的機型將無法獲得 Google 旗下服務的更新支援。

而任正非此前也曾在 8 月下旬接受《美聯社》採訪時表示，為了應對美國實體清單，華為調整研發組織，將更優秀的員工售中在主產品線上，提升主產品的競爭力。

任正非也說，實體清單會對華為在美國的供應商夥伴造成更大傷害，這份清單不應該保留。但他也說，「取消是不大可能的，華為做好了長期不取消的準備。」這意味著華為未來會朝著不仰賴美國供應商的方向走下去。