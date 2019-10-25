iPhone銷量、新服務支撐 瑞銀：蘋果會再漲 現在買還不遲

蘋果 (AAPL-US) 股價自去年下半年低谷往上飆高，在今年創下紀錄高點，雖然以往來說，9 月和 10 月向來是買進蘋果最糟糕的時期，但瑞銀分析師認為蘋果還有更多上漲空間。

蘋果股價今年迄今上漲 54%，過去一年漲幅近 11%，今年迄今漲幅超越 S&P 500 指數，但過去 12 個月的表現仍落後該指數約 0.5 個百分點。

蘋果新推出的服務業務以及最新一代的 iPhone，助長股價比以往任何時候都還要高，甚至超越一些看漲分析師設定的目標價，根據 FactSet，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 才剛給予蘋果目標價 289 美元，為爾街街最看漲蘋果的目標價。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 加強對蘋果股票的信念，他週四將目標價自 235 美元調升至 275 美元，理由是看到市場對蘋果邁向 2020 年的情緒相當樂觀。

儘管 Timothy Arcuri 承認，以 3 個月為一期來說，5 月到 7 月向來是買進蘋果股票最佳時期，但在邁入 12 月和明年春季這一期，他仍堅持給予蘋果買進評級，他以推出後表現優於預期、支撐股價在秋季走高的 iPhone 7 為理由。

Timothy Arcuri 說道：「iPhone 11 週期與 iPhone 7 相仿，當時期望值均較低，因此我們能看到股價表現優於典型，儘管存有一些衰退風險，但我們認為任何疲弱都只是短暫的，投資者將專注潛力更大的 5G iPhone 升級週期，以及 TV + 等新服務的吸引力。」

他指出，中國 iPhone 銷售月度表現似乎有一些令人鼓舞的數據，過去 3 季中有 2 季成長，且去年第四季相比的基礎較疲弱。

蘋果週四股價小升 0.2% 至 243.58 美元，登 52 週新高點。

Arcuri 上修 2020 財年 iPhone 單位銷售量預估值至 1.88 億支，意味著成長年率 1%。

市場對 iPhone 11 本抱持較低的預期，因為今年是 iPhone 較小幅度的升級週期，且可能是蘋果 5G 手機問世前的最後一款手機。Arcuri 認為，iPhone 11 的需求比預期還要高，部分是因為蘋果舊換新方案支撐，以及入門款價格較便宜，更能帶動需求。

由於目前使用最廣泛的 iPhone 7 已經是 3 代前的機種，且蘋果又推出新設備贈送一年 Apple TV + 的促銷方案，所以應該能看到更多用戶換機升級。

蘋果預計 10 月 30 日公布第四季財報，Arcuri 預期 EPS 2.86 美元，較先前估計的 2.82 美元上修。華爾街共識預期為 2.83 美元。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週二報告也因肯定蘋果新服務 Apple TV + 的成長潛力，稱蘋果是邁向 2020 年的首選。