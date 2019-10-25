盤前財經大事搶先讀2019年10月25日

今日操盤前瞻

南韓 10 月消費者信心指數

新加坡 9 月工業生產

德國 10 月 IFO 企業景氣指數

俄羅斯央行利率決策

法人說明會：美律、穩懋、日電貿

股東臨時會：光寶科、敦南、台境

增資股上市：旭隼、旭源

德拉吉：QE 空間仍夠 購債上限為自行設定

歐洲央行 (ECB) 週四 (24 日) 宣布 11 月重起購債計畫，且每月規模達 200 億歐元。總裁德拉吉 (Mario Draghi) 於會議後記者會上表示，不需要擔心重啟量化寬鬆 (QE) 的政策空間不足，並強調購債限制為自行設定的條件，ECB 在債券購買限制上有足夠空間面對法律挑戰。閱讀全文...

彭斯再扮黑臉抨擊中國 呼籲美中建立建設性貿易關係

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週四發表對華政策演講，除了呼籲中國抓住歷史難得一遇的機會，與美國打造建設性的貿易關係，雙方坦誠合作，共享繁榮和平的未來。閱讀全文...

〈財報〉一日運送太傷本？亞馬遜 Q4 財測慘 盤後重挫近 7%

亞馬遜 (AMZN-US) 於週四 (24 日) 美股盤後公布第三季財報，營收、獲利皆不如市場預期，其中第三季淨利年增率大減 26%，創下 2017 年來首次淨利年增率出現下滑。閱讀全文...

〈誠美材退昆山增資〉兩個原因放棄 明年 Q1 營運恢復以往水準

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 昨 (24) 日宣布放棄參與昆山奇美現金增資案，發言人陳文進表示，退出增資案有 2 個原因考量，降低面板產業風險、擴大中國在地資源，展望未來，將擴大布局偏光板應用、拓展新客戶，預期增資案 11 月底完成後，明年第 1 季將回復以往營運水準。閱讀全文...

9 月證券劃撥餘額飆破 2 兆元創高 央行：散戶銀彈可能再投入股市

台灣央行昨（24）日公布 9 月金融情況，證券劃撥餘額飆破 2 兆元，續創歷史新高，央行官員指出，主要是因近來股價指數上揚，且股利發放挹注市場活水，散戶的銀彈「可能會再陸續投入股市」。閱讀全文...