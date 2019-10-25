迎秋冬保養旺季Q4可望優Q3 麗豐全年營收上看50億

麗豐 - KY(4137-TW) 迎接第 4 季秋冬保養換季時節，出貨動能強勁，加上旗下美容連鎖通路營運穩定成長，預期第 4 季營收可望優於第 3 季，法人表示，麗豐前 3 季營收創新猷，預期今年全年營收有機會突破 50 億元。

麗豐近年積極在全球推廣美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」，主要專攻兩岸及東南亞，目前全球共有 4824 家門市，其中中國門市達 4488 家，且今年更斥資千萬元，在台北大直打造旗艦店「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」，為營運添新動能。

展望後市，麗豐表示，除克麗緹娜穩定成長外，旗下雅樸麗德醫美診所、新美力電商平台、RnD 美甲美睫等出貨需求強勁，加上第 4 季秋冬換季保養需求提升，整體營收年增雙位數目標不變。法人預期，在利多激勵下，麗豐全年營收將上看 50 億元，再創營運高峰。

克麗緹娜今年也榮獲「2019 年台灣 20 大國際品牌」，並以 30 億元的品牌價值榮獲「台灣二十大國際品牌」獎，成為台灣美容產業唯一獲獎的國際品牌。

麗豐 9 月營收 5.33 億元，月增 43.8%，年增 37.15%；累積前 9 月營收 37.21 億元，年增 14.88%；第 3 季營收 12.67 億元，季減 1.5%，年增 11.24%。