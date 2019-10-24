◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 華通 大統新創 興泰 富邦臺灣加權正2 嘉裕 元大台商50 中環 本盟 宏亞 達欣工 東華 富邦摩台 精元 銘旺科 恆大 大魯閣 富邦發達 正崴 旭隼 新紡 立益 富邦金融 銘旺科 遠雄來 佳和 佳和 元大MSCI台灣 連宇 統領 大將 聯發 永豐臺灣加權 吉祥全 威宏-KY 怡華 昶和 元大台灣50正2 東貝 泰昇-KY 偉全 本盟 富邦日本 益登 昶和 正道 國泰日經225 晶相光 大統新創 瑞利 元大歐洲50 嘉威 亞崴 正峰新 元大日經225 世芯-KY 程泰 億泰 富邦臺灣加權正2 泰鼎-KY 吉茂 懷特 元大美元指數 茂林-KY 百達-KY 士紙 兆豐藍籌30反1 立積 氣立 燁興 國泰股利精選30 科嘉-KY 榮星 千興 元大S&P日圓反1 東科-KY 台硝 威致 富邦歐洲 鈞寶 元禎 華豐 FH彭博新興債 訊芯-KY 永記 首利 國泰RMB短期報酬 南電 毛寶 麗正 新光內需收益 國產 日勝化 東訊 FH美國金融股 杜康-DR 展宇 錸德 新光中國政金綠債 陽光能源-DR 國精化 倫飛 新光投等債15+ 慶豐富 三福化 虹光 新光ICE美國權值 潤泰材 東明-KY 威盛 台新全球AI 鑫永銓 浩鑫 大飲 六暉-KY 國碩 宏洲 申豐 銘旺科 嘉裕 宏旭-KY 統懋 東華 燿華 翔耀 大魯閣 震旦行 太空梭 立益 隴華 兆勁 佳和 翔耀 麗臺 聯發 太空梭 吉祥全 昶和 遠見 憶聲 本盟 立萬利 科風 正道 聯德 力特 瑞利 泰碩 喬鼎 正峰新 玉晶光 正達 億泰 安馳 晟鈦 懷特 世芯-KY 聯德 士紙 圓展 同泰 燁興 新至陞 誠研 千興 銘鈺 誠創 威致 穎漢 嘉威 華豐 立積 聯合再生 英利-KY 迎廣 力銘 首利 華友聯 亞太電 麗正 愛山林 達能 東訊 皇昌 太極 錸德 遠雄來 S誠美材 倫飛 夏都 奕智博 虹光 寒舍 慧友 威盛 雲品 悠克 浩鑫 新天地 友勁 國碩 欣欣 百一 銘旺科 統領 捷泰 統懋 客思達-KY 天瀚 翔耀 凱羿-KY 迅杰 太空梭 日成-KY 華上 兆勁 阿瘦 光麗-KY 麗臺 格威傳媒 元晶 吉祥全 神州-DR 華冠 憶聲 晨訊科-DR 裕豐 科風 友佳-DR 寶徠 力特 一零四 皇昌 喬鼎 欣天然 陽明 正達 新海 六福 晟鈦 欣高 康師傅-DR 聯德 新麗 聖馬丁-DR 同泰 台數科 神州-DR 誠研 必應 同方友友-DR 誠創 基勝-KY 晨訊科-DR 嘉威 威宏-KY 友佳-DR 聯合再生 政伸 陽光能源-DR 力銘 吉源-KY 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 太極 中視 S誠美材 秋雨 奕智博 新利虹 慧友 國光生 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生