蔡英文：荷蘭是投資台灣最大外資 盼推動洽簽台歐盟BIA

總統蔡英文今 (24) 日接見荷蘭國會暨智庫訪團指出，荷蘭是投資台灣最大的外資，過去 3 年多來，台荷不斷創造合作成果，近年台灣也積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定 (BIA)，有助保障荷商權益，希望訪團協助促請荷蘭政府在歐盟內部給予最大支持。

蔡英文指出，過去 3 年多來，台灣和荷蘭不斷創造合作成果，除了建立次長級經濟事務對話機制，今年也陸續完成簽署《關務互助協定》及《科技合作備忘錄》，這些都為雙方持續深化夥伴關係，奠定良好基礎。

就在本月上旬，荷蘭眾議院展現對台灣的支持，第一次全院以壓倒性票數通過動議，支持台灣的國際參與，蔡總統對此向荷蘭眾議員克羅 (Henk Krol) 及所有訪賓致謝。

蔡英文強調，荷蘭不只是在國際參與上挺台灣，在外資投資台灣的規模上，荷蘭也是排名第一，像是這個月舉辦的台灣全球招商論壇，有 13 家外商簽署了投資台灣意向書，當中就有 3 家是荷商。

蔡英文表示，荷蘭廠商對台灣有信心，我們也希望提供他們更好的保障，因此，近年來積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA），如果能夠完成簽署，將有助於保障荷商的權益，希望訪賓透過國會及智庫管道，促請荷蘭政府在歐盟內部，給予最大的支持。