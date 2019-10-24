〈再生循環經濟〉永豐餘回台投資著力四大循環 力拚再生循環經濟典範

永豐餘 (1907-TW) 於 9 月中也宣布加入台商回台投資行列，對於回台投資規劃，董事長何奕達今 (24) 日表示，著力最深的將是在循環經濟部分，未來永豐餘全台無論哪個廠都將全力發展循環經濟。永豐餘補充說明，包括：能源循環、水循環、紙的再生循環、碳循環等四大循環都將完備，創造國內再生循環典範。

永豐餘加入回台投資行列，將投資 14.6 億元用於工紙廠新增、沼氣發電、環保及再生能源生產設備，及紙器廠新增自動化生產設備以提升產能等，面對回台投資策略，何奕達表示，著力最深的將是在循環經濟部分，未來永豐餘全台無論哪個廠都將全力發展循環經濟。

何奕達也坦言，回台灣投資最缺乏的在於人力，他認為，台灣接下來發展最大挑戰就是人力，所謂人力並不只是缺人而已，而是缺「人才」，需要的必須有知識、經驗的人才，而全球價值鏈跟供應鏈在調整的過程中，有非常多的企業在台灣做擴建或是轉型，因此這過程中最缺乏的將是人力。

雖然人力備受挑戰，但永豐餘在回台投資上已積極就發展循環經濟的策略按表操課，今天永豐餘新屋廠正式啟用全台最大的沼氣發電系統，且定調要全力發展四大循環經濟，包括：能源循環、水循環、紙的再生循環、碳循環。

能源循環面向上，中華紙漿花蓮廠自 1968 年建廠後，以木片為製漿原料，在取用木片中纖維素製漿的同時，將過程剩餘的木質素化為製漿所需之汽電共生能源，打造木質素全循環運用以生產紙漿。此外，除永豐餘工業用紙新屋廠以造紙製程水處理的有機物產生沼氣外，由於回收紙的纖維中參雜許多高熱值的固體製程餘料 (塑膠為主)，永豐餘將這些有機餘料經篩選分類，利用 RDF(Refuse Derived Fuel, RDF) 造粒技術，將固體有機餘料衍生為再生能源，用餘料取代煤，減少化石燃料的使用。

永豐餘也正規畫興建全台首座完全使用衍生燃料的無煤汽電共生系統，裝置容量達 9,500kW，預計 2019 年年底建置完成，這是當前最有效將廢塑料轉化為能源的方法。永豐餘呼籲，政府應比照沼氣等再生能源獎勵辦法，為 RDF 發電提供獎勵金，以加速將廢塑料再利用並促進台灣循環經濟向前發展。

水循環面向上，永豐餘最大化水的使用次數、最小化水的使用噸數。永豐餘讓水資源在廠區內不斷地循環使用，工業用紙廠生產 1 噸的紙，消耗水量為 6 噸，消費品廠更為節省生產 1 噸衛生紙僅需 4 噸，在汽電共生、製漿、造紙、紙器等製程大量使用回收水，使水資源價值發揮至最大。主要據點平均每滴水可重複使用 5 次；若以消費品廠為例，循環次數更超過 20 次。此外，永豐餘更在大型營運據點旁建設濕地 (如大樹舊鐵橋濕地)，涵養土壤與植被，在固碳同時提供多元的動物棲息地。

紙的再生循環面向上，全台每年消耗超過 425 萬噸的紙，而台灣造紙業 1 年回收紙的收購量高達 395 萬公噸，其中有 2/3、約 270 萬噸採購自國內回收紙。目前國內紙類回收率 65.7%，紙廠回收紙利用率達 93%，早已達先進國家標準。在永豐餘工業用紙廠，製程中使用超過 95% 的再生回收紙，延續碳的儲存時間與使用價值。紙業在時代演進與歷史發展長河中，著實扮演著舉足輕重的社會清道夫。

碳循環面向上，碳循環是地球存在最自然的循環系統。造林是最重要的固碳途徑，紙則是讓碳得以被使用與保存的重要媒介。植物藉由光合作用，結合大氣中的二氧化碳與水，形成多醣體生質物，同時固定大氣中的碳；永豐餘則持續運用科技，將這些生質物轉化為日常生活所需之材料，並延續植物固碳之價值；這些材料在使用後最終回歸大地，或成為能源之原料。永豐餘是林、漿、紙一貫的生產工廠，從造林到造紙，串連起全球固碳產業鏈。