世界銀行經商環境報告 台灣倒退2名全球排第15

世界銀行 (World Bank) 今 (24) 日發布 2020 經商環境報告，國發會表示，在全球 190 個主要國家及經濟體中，台灣經商便利度排名第 15 名，但受營業稅調升、債權保障尚無共識影響，較去年退步 2 名，但與前年排名相同。

在各項指標方面，國發會表示，台灣在申請建築許可、電力取得指標擠進前 10，分別在 190 個經濟體評比中拿下第 6、第 9 名，執行契約指標也拿下第 11 名，至於表現最差的指標則是獲得信貸，排名第 104 名。

國發會指出，經商環境革新屬於持續性工作，今年總排名下降，主因是營所稅稅率由 17% 調升至 20%，被世界銀行認列為負面改革，而獲得信貸指標表現不盡理想，是因動產擔保交易法未能引進浮動擔保制度，金管會已規劃修法，但尚無共識，因此對債權保障仍待討論。

展望未來，國發會表示，將針對推動中有助提升世銀經商環境評比的項目，將積極協調各相關機關加速落實，就短期內無法推動的項目，也將持續會同相關機關討論凝聚共識，從 2017 年 10 月起也協助業者解決法規適用疑義及法規調適需求，至今已有 537 項鬆綁成果，其中與財經相關高達 314 項。

世界銀行經商環境報告以開辦企業、申請建築許可、電力取得、財產登記、獲得信貸、保護少數股東、繳納稅款、跨境貿易、執行契約及債務清理等 10 項指標，評比一個經濟體對企業經商之友善程度。