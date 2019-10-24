美國防部官員：中國在技術上的優勢令人擔憂

美中之間的科技競賽似乎持續升溫，美國國防部下屬機構國防創新部門主管 Michael Brown 表示，美國在眾多關鍵技術方面都落後於中國，這使得私營科技公司對美國的國家和經濟安全變得更加重要，他也呼籲美政府應增加相關投資。

Brown 表示，儘管美國在某些技術上處於領先地位，但中國具有優勢的技術範圍廣泛，包括 5G 數據網絡、無人機、電池、風能和太陽能以及加密貨幣等。他也指出，美國政府和軍方經常使用中國公司大疆創新科技 (DJI) 的無人機，「從國家安全的角度來看，讓人感到擔憂。」

Brown 認為，美國政府缺乏投資是問題的一部分。他表示，60 年前，該國大部分技術創新都得到了軍方的支持。但是自 1960 年代以來，政府的投資一直在穩步下降，就像是將防禦和武器系統技術，人道主義和救災技術責任留給了矽谷。

他表示，許多科技公司確實希望與政府當局合作，特別是那些尋求營收的科技新創。他認為更全面的方法就是優先發展並資助能與中國競爭並讓美國獲得優勢的技術。「在收益不確定的情況下，私營企業不一定會冒險投資長期技術。這就是政府的責任角色。」Brown 說道。

但他說，吸引和留住全球人才的能力一直是矽谷數十年來成功的關鍵，但如今政府對移民的限制環境恐不利於科技的發展。「我擔心的是，保護主義思想過度，恐不足以帶來進一步的投資。」