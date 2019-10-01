蘋果Mac Pro續留德州 然5項關鍵零件未逃過關稅

蘋果 (AAPL-US) 上週宣布在德州組裝新版 MacPro，不過儘管該公司宣布將保留在美國的部分組裝業務，蘋果向美國貿易代表處 (USTR) 申請的 15 項關鍵零件關稅或免申請，仍有最後 5 項未能通過審核。

上週末如願為陸製新 Mac Pro 的 10 項關鍵零件豁免 25% 關稅後，美國貿易代表辦公室週一 (30 日) 表示，蘋果 Mac Pro 的主電路板、電源變壓器，充電線，以及處理器的冷卻系統，未通過 25% 的關稅豁免申請。

在蘋果宣布將生產線轉移到中國之後，蘋果宣布將在德克薩斯州組裝新版 Mac Pro 電腦後，貿易代表處卻在一週後宣布這項噩耗，該單位受理的蘋果陸製 Mac Pro 零件關稅豁免申請中，上週 15 項關鍵零件已有 10 項通過審核。

對此消息，目前蘋果和貿易代表處均未立即發表評論。

本月初 Apple Watch、AirPods 和 iMac 電腦等產品受到川普政府的 15% 關稅衝擊，而 iPhone、iPad 和蘋果其他主線產品將在 12 月下旬受到影響。自貿易戰開始醞釀以來，蘋果一直堅稱其產品主要在美國設計，增加了在當地的投資。

評估能豁免關稅的關鍵，為該產品是否對中國具有戰略意義，以及關稅是否會造成公司損害，或危及期在美國市場利潤。