〈財報〉PayPal Q3營收、獲利雙超預期 盤後股價大漲逾8%

週三 (23 日) PayPal 於美股盤後公布 Q3 財報，營收與淨利雙雙超越華爾街預期，且單月線上支付量首次超越 10 億筆，以及 Q3 並新增 980 萬新活躍用戶，消息一出刺激 PayPal 股價聞聲噴出。

週三 (23 日) PayPal 股價下跌 0.74% 以每股 96.64 美元作收，但在盤後財報發布之後，PayPal 股價聞聲噴出大漲 8.10% 至每股 104.47 美元，今年迄今 PayPal 股價上漲約 15%，是跑輸 S&P 500 同期漲幅 20%。

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財報關鍵數據：

營收報 43.8 億美元，高於市場預期的 43.5 億美元，年增 19%。

調整後 EPS 報 0.61 美元，高於市場預期的 0.52 美元，年增 5.1%。

總線上支付交易規模 (TPV) 報 1790 億美元，高於市場預期的 1774 億美元。

Venmo 行動支付交易規模報 270 億美元。

PayPal 總線上支付交易規模 (TPV) 季度變化 圖片：PayPal

PayPal 在 Q3 財報中首次單月支付紀錄超越 10 億筆，同時 PayPal 並在 Q3 裡新增了 980 萬新活躍用戶，其中來自 eBay 的線上交易量大幅成長，貢獻了總線上支付交易規模約 8%。

公司財測與展望：

隨著時序進入年底，公司較能精準預期全年營收表現，PayPal 在本次財報發布會宣布，收窄 2019 年全年營收財測自先前的 176-178 億美元區間，縮小範圍至 177-177.6 億美元區間。

華爾街分析：

券商 Wedbush 分析師 Moshe Katri 表示，原先市場預期 PayPal 的平台整合可能將延遲，但從 PayPal 最新的營收與總線上支付交易規模來看，看來 PayPal 的平台整合已步入正軌，這看來是一個積極正面的好消息。