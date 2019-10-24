〈財報〉微軟Q1營收獲利優於預期 盤後股價波瀾不驚

微軟 (MSFT-US) 週三 (23 日) 美股盤後公布 2020 財年第一季 (9/30 止) 財報，雖然優於預期，但微軟盤後股價變動不大。

Q1 財報關鍵數據

EPS：1.38 美元，不含特定項目 vs. 1.25 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 14% 至 330.6 億美元 vs.322.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 27% 至 108.5 億美元 (FactSet 估計為 104.2 億美元)

Azure 公共雲業務營收成長 59%，較前一季 64% 成長年率下降。微軟沒有披露 Azure 營收數額。

Evercore 分析師先前預期 Azure 第一財季營收成長 64%，當時他給予微軟等同買進的股價評級。

因為 Azure 一直在成長，其成長速度也一直在下降，一如對手亞馬遜的 AWS，規模變更大後，成長速度就會放慢。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 4% 至 111.3 億美元 vs. 109.0 億美元 (FactSet 共識預期)。

來自設備製造商的商用 Windows 營收上升 19%、搜尋廣告成長 11%、Windows OEM 營收上升 9%。

微軟將於 2020 年 1 月停止支援 Win 7。Gartner 和 IDC 本月稍早提到該季 PC 出貨量上升時均指向 Win 10 升級週期。

第一財季的主要業務部門是「更多個人運算部門」，這也是微軟傳統核心部門，符合分析師預期。前一季微軟的「智慧雲端業務部門」3 年來首次超越其他部門。

商用 Windows 產品和雲端服務的營收大增 26%，遠高於去年同期 12% 的成長率，微軟歸功 Microsoft 365 取得更多協議。(Microsoft 365 捆裝了 Win 10、Office 365 生產力服務和移動性和安全性工具)

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：110.8 億美元 (FactSet 共識預期為 108.8 億美元)

Office 365 商用用戶成長年率下降至 21%，係因其每月活躍用戶已超過 2 億人。微軟 Office 365 消費者訂閱人數增加 9.5% 至 3560 萬人。

第一財季其他動態

微軟表示，LinkedIn 第一財季將移至 Azure，並宣布收購雲端移轉公司 Movere、數據安全公司 BlueTalon 和零售廣告公司 PromoteIQ。

第二季財測

營收：351.5 億美元至 359.5 億美元

vs. 360.2 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

分部門 Q2 營收預期表現

智慧雲端業務部門 --113 億至 115 億美元

更多個人運算部門 --112.5 億至 114.5 億美元

生產力和商業流程部門 --126 億至 130 億美元

華爾街看法

本月初，Jefferies 分析師 Brent Thill 將微軟股票自等於「賣出」的評級調升至「買進」，讚揚微軟大型多元化的業務，「我們在可預見的未來清楚看到微軟兩位數的成長率。」他認為 Azure、Office 業務和 LinkedIn 為微軟的成長機會。