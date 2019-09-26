中資擬收手後 蘋果考慮擴大2倍對JDI投資

《Macrumors》報導，知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮加大對日本顯示面板製造商 Japan Display (6740-JP) 的投資翻倍，從 100 億日圓增加至 200 億日圓。

週四 (26 日) 以嘉實基金為首的中國投資集團，傳將宣布放棄對 Japan Display 的投資計劃，Japan Display 因此將被迫重新開始尋找投資者。按計劃，中國資金原先將提供 800 億日圓 (7.42 億美元) 以營救 Japan Display。

Japan Display 是蘋果 iPhone 螢幕的長期主要供應商，該公司營收約有 60% 來自蘋果，而 2015 年該公司曾與蘋果達成協議，在日本地區建立新廠，專為蘋果生產 LCD 面版，耗資約 15 億美元，然而，面對如今 iPhone 銷量放緩，以及許多新 iPhone 機型使用較新的 OLED 螢幕，該公司的 LCD 廠呈現半負荷運轉。

由於 Japan Display 難以將業務擴展到 iPhone 以外的產品，並且尚未生產用於高階智慧型手機的 OLED 螢幕，財務因此陷入困境。

知情人士表示，蘋果在原先的救助計劃中將投資 100 億日圓，有鑑於中方的撤資，蘋果目前正考慮將該投資金額翻倍，達到 200 億日圓。

蘋果發言人沒有回應評論請求。

蘋果最新推出的智慧型手機 iPhone 11 Pro 售價高昂的原因之一就是螢幕 (手機中最昂貴的組件) 的供應商數量有限。蘋果的大部分供應量都依賴南韓的三星電子，因此很難討價還價，消息人士指出，Japan Display 有希望在未來幾年內為蘋果量產 OLED 面板。

Japan Display 目前所生產的 LCD 面板對於蘋果在明年提供平價的中階手機的計劃十分重要，即將於本月底出任 Japan Display 執行長 Kioroka Minoru 表示：「公司主要的智慧手機客戶的訂單明年將會增加，用於該客戶的中低階機型。」