9月批發營業額年減2.1% 零售、餐飲連7月正成長

經濟部今 (23) 日公布 9 月批發、零售及餐飲業營業額，經濟部統計處副處長王淑娟表示，受到終端消費性電子需求較去年減緩、全球買氣保守影響，批發業營業額 8807 億元，年減 2.1%，但零售及餐飲業則連續 7 個月正成長，預期第 4 季在百貨周年慶、國旅補助方案下，可望持續保持年增正成長。

王淑娟表示，在批發業方面，機械器具批發業受終端消費性電子產品需求減緩，加上記憶體價格滑落，年減 4.4%，建材、化學批發業則受外銷、買氣保守減少，分別年減 6.5%、9.3%，但機車批發業則在新車持續熱銷，逆勢年增 16.5%，合計第 3 季營業額為 2.66 兆元，年減 2.3%。

零售業方面，王淑娟表示，9 月零售業營業額為 3110 億元，年增 2.7%，其中綜合商品零售業，在百貨公司週年慶促銷活動展開、部分精品買氣熱絡，年增 2.3%，超級市場、量販店、便利商店也都受惠中秋節，業績皆較去年成長，汽機車零售業責在新車及電動機車熱銷下，年增 22.5%，電子購物及郵購業也在購物節、智慧型手機新品開賣下，年增 12.7%，惟燃料零售業因油價下跌，年減 11.0%，合計第 3 季營業額為 9468 億元，年增 4.7%，為 100 年第 2 季以來最大增幅。

9 月餐飲業營業額 646 億元，年增 1%，王淑娟指出，餐館業雖有中秋連假旅遊及聚餐商機，但部分業者受來台旅客縮減影響，抵銷部分增幅，年增僅 1.5%，合計第 3 季營業額為 2062 億元，年增 3.8%，創歷年同季新高。

展望 10 月，王淑娟表示，批發業將隨消費性電子產品步入年終銷售旺季，加上國內零售端週年慶鋪貨需求，成長動能可望回溫，但受美中貿易紛爭，加上國際原物料價格續居低檔，恐抵銷部分成長力道，預期 10 月將年減 3-6%。

零售業及餐飲業則可望受惠於百貨公司週年慶登場，加上連假聚餐與出遊商機、政府秋冬國旅補助方案，10 月可望分別年增 1-4%、3-6%。