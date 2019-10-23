〈新創投資論壇〉陳美伶：鼓勵民間企業投資新創 打造台灣數位領土

國發會轉投資台杉投資今 (23) 日舉辦台灣產業新創投資論壇，國發會主委陳美伶表示，新創是未來發展利基、商機，政府除了協助新創發展，也希望帶動民間企業擴大投資新創，預期未來隨全球化發展，新創團隊不只要把握台灣市場，更要打國際盃，創造台灣的數位領土。

陳美伶表示，台灣過去在資通訊、IC 產業的成就，足以傲視全球，面對數位經濟時代來臨，新創是未來的利基、商機，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀曾說，面對數位經濟，新創是引擎、市場經濟是載具，因此政府推出一套扶植新創的機制，去年行政院也提出 5 大策略，包含資金、法規調適、人才、政府採購、全球化等。

陳美伶進一步表示，新創未來將朝全球化發展，因此不只要把握台灣市場，更要打國際盃，打造台灣的數位領土，目前國發會除了投資台杉，也持續推動 5+2 產業、天使投資方案，希望以投資代替補助，目前已投資 57 家新創公司，其中電子產業占 60%、生技產業也占 25%。

面對國際局勢，陳美伶表示，美中貿易戰近期雖然稍有緩和，但短時間仍很難結束，台灣整體供應鏈也持續加速投資布局全球市場，政府除了為年輕人打造好的新創環境，也希望喚起台灣民間企業對於新創的熱情，擴大投資新創、創投事業。

台衫投資董事長吳榮義也表示，台灣產業新創投資論壇除了發表投資白皮書外，也希望透過白皮書呈現，促進台灣新創風氣，目前台杉成立兩檔基金，包含物聯網基金、生技基金，分別募資 46.5 億元、59 億元，內部也成立企業發展部，將促進業界之間、與美國之間的關係。

台杉投資是 2017 年由國發會國發基金出資 4 成，並結合民間 6 成資所共同成立的國家級投資公司，希望透過辦理論壇、人才培訓，促進產業升級，目前已投資約 20 家新創公司。