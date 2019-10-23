去年基期高 9月工業生產指數翻黑年減0.75%

經濟部今 (23) 日公布 9 月工業生產指數翻黑年減 0.75%，經濟部統計處副處長王淑娟表示，由於去年基期偏高，加上傳統產業受到全球景氣放緩、貿易需求降溫，表現持續疲軟，雖然半導體高階製程接單強勁，抵銷部分減幅，但仍呈現小幅衰退，不過統計第 3 季製造業生產指數 113.1，年增 1.79%，成功扭轉今年前 2 季負成長態勢。

王淑娟表示，在資訊電子產業方面，電子零組件業年增 3.14%，主因消費性電子新品陸續推出及 5G 基礎建設加速布建，帶動半導體高階製程需求強勁，其中，積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增 5.44%；液晶面板及其組件業則因市場供過於求，年減 9.72%。

電腦電子產品及光學製品業受伺服器、網通設備等在廠商擴增國內產線及 5G 基礎建設布建需求升溫下明顯增產，加上手持行動裝置高階鏡頭需求活絡所致年增 24.5%，雖較前兩月增幅減緩，但仍連續第 12 個月二位數成長。

傳統產業主要受大環境影響，王淑娟表示，受國內大廠定檢、美中貿易紛擾、國際油價維持低檔，加上海外新產能開出，拖累石化原料市場供需，化學原材料業年減 10.84%，基本金屬業則受全球鋼市走緩以及低價進口鋼品干擾，年減 12.10%。

機械設備業因美中貿易摩擦衝擊廠商設備投資步調，年減 16.94%；汽車及其零件業方面，則因汽車零組件客戶調整庫存，大型貨車因換購需求減緩致買氣降溫，惟小型轎車因低基期效應及新車款持續熱銷，抵銷部分減幅，年減 1.65%，。

展望未來，王淑娟表示，由於美中貿易情勢不確定性仍存，將抑制全球外貿表現，衝擊我國傳統產業生產動能，但科技新品接續推出、年終採購旺季備貨需求，加上新興應用持續擴展、半導體先進製程優勢、全球供應鏈重組，國內產能均有提升，有助於資訊電子產業穩定成長，挹注第 4 季製造業生產動能，預期 10 月製造業生產指數將月增 2-4%，但由於去年基期高，將年減 2-4%。