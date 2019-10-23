吸引股民「填息布局法」賺價差 0056除息首日爆歷史天量

元大高股息 ETF(0056-TW) 今 (23) 日除息，大舉吸引想靠「填息布局法」賺價差的股民湧入，開盤不到一分鐘，成交量便衝上近 7000 張，早盤於 10:53 便以 71728 張超越歷史最大量，終場成交超過 9.8 萬張，創下單日成交量新高。

0056 本次每股配發 1.8 元，配息率逾 6%，因此吸引大量投資人押寶參與除息行情，昨天除息前一日，0056 股價躍過 29 元整數關卡，收盤價以 29.03 元再度改寫歷史高點，規模也隨之擴大至 232.8 億元，雙雙續創歷史新高。

0056 今日除息 1.8 元，以 27.46 元開出，一開盤就回測季線下方，吸引搶低押寶填息的買盤進場，穩步邁向填息路，終場上漲 1.14%，收在 27.54 元，成交量超過 9.8 萬張，不但超越去年 10 月 11 日的前高 71440 張，更一舉改寫 71728 張的歷史天量數據，創下單日最高量，0056 受益人數近 12 萬人，為全台受益人數最高的 ETF，本就有「國民 ETF」、「ETF 人氣王」之稱，近日更頻頻刷新歷史紀錄，顯示其高檔人氣不墜。

法人分析，0056 歷年平均配息 1.15 元、平均配息率 4.6%，且過去年年填息，2014 年填息天數更僅 43 天，歷年配息表現不俗，且兼具 ETF 波動較低的特性，可降低單一個股波動較高，配息不穩定的風險，向來廣受投資人青睞，是許多投資人做為存股，或做為退休投資組合的主要標的之一。

法人進一步指出，0056 除了除息前已經爆量卡位，也有不少偏好操作「填息布局法」的族群，會選擇於「除息後」買進，希望賺取填息價差，或藉此逢低布局，因此讓 0056 於今天除息日當天，反而吸引另一批投資族群湧入，因此創下單日成交量新高。

不過投信業者也提醒，ETF 主要追蹤指數，原則上還是會跟隨大盤走勢，大盤若明顯走跌，0056 也難獨強，若希望透過「除息日買入」賺取填息價差的投資人，仍要留意大盤走勢，亦或透過定期定額方式買入，可免去須時時緊盯價格波動的不便。