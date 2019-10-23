台灣首款5G手機VIVO NEX 3 售價不到3萬

手機品牌 VIVO 今 (23) 日發表 NEX 3 及 V17 Pro 兩款新機，其中，NEX 3 為台灣首款上市的 5G 手機，總經理陳娟表示，NEX 3 定價為 26990 元，屬於中高階級機款，雖然外界認為是把 4G 手機當 5G 賣，相信未來會有跟多廠商跟進，預期銷售量將優於前 2 代。

陳娟表示，目前有利用 NEX 3 在中國 5G 試驗場域體驗 5G 服務，一季 10 集的美劇，僅需約 10 秒鐘就完成下載，雖然台灣 5G 最快明年中開台，而 NEX 3 手機內部已搭載 5G 硬體天線，待台灣 5G 開台後，手機透過軟體升級即可立刻支援 5G 連網。

展望新機銷售量，陳娟指出，NEX 1 與 NEX 2 推出後銷售量超乎預期，一度出現斷貨危機，而 NEX 3 鎖定高端族群，加上導入 5G 連網功能，預期銷售量將優於前兩代，此外，手機備貨充足、產線全面啟動，不會再發生斷貨。

NEX 3 規格方面，主相機採用 6400 萬畫素主鏡頭、1300 萬畫素 120 度廣角鏡頭 / 2.5cm 微距鏡頭及 1300 萬畫素長焦鏡頭的三鏡組合，搭配高通 Snapdragon 855 + 處理器，另外還有 4500mAh 電池，支援 22.5W 雙引擎閃充，僅需要一小時就可充滿電。

VIVO 台廠供應鏈包含聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、光耀 (3666-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等，隨著新品即將問世，台廠營運將可望增溫。