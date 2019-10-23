〈LINE秋季會〉瞄準數位生活商機 將攜手11家新夥伴推O2O平台

LINE 台灣今 (23) 日舉辦 LINE CONVERGE 2019 秋季記者會，LINE 台灣董事總經理陳立人表示，將攜手 11 家新夥伴，包含 7 家生活服務、3 家電商夥伴及 1 家商業顧問輔導夥伴，打造線上線下虛實整合平台，從娛樂、交通、電商等面向，打造數位生活，實踐 Life on LINE 的目標。

LINE 台灣董事總經理陳立人表示，LINE 正在進行革新，將透過虛實融合 OMO (Online merges with offline) 的策略，打造未來數位生活基礎建設，並以 LINE SPOT 連結實體商家與 O2O 服務平台，預計陸續推出與 7 家生活服務商合作，包含在將在年底串接的 FunNow、TaxiGo、台灣代駕，2020 年第 1 季則將導入 ez 訂電影、Niceday 玩體驗、WeMo Scooter。

在行動電商方面，陳立人表示，LINE 行動電商上線近 2 年，累積跨平台、跨類別、跨場域的交易資料，明年將以消費者體驗為中心，推出 2.0 計畫，今年 9 月加入易遊網、Skyscanner 後，愛迪達、Dyson、線下通路特力集團特力 + 等 3 家電商夥伴，也將進駐 LINE 購物，11 月也計劃與家樂福推出購物活動。

陳立人表示，LINE 在 2015 年底啟動新星計畫，持續投入平台資源及技術指導扶植優秀新創團隊，新星計畫推出至今，協助超過 30 個新創團隊在 LINE 平台上建立服務，未來也將透過泰國的姐妹計畫 - Scale Up Program，協助新創團隊推廣服務到東南亞市場，今年也攜手商業顧問輔導夥伴勤業眾信，與中華開發創新加速器提供相關意見與指導。

回顧 2019 年，陳立人表示，今年 3 月啟動數位當責計劃，與行政院和 4 家民間查核機構合作，7 月推出 LINE 訊息查證平台，查證超過 3 萬則可疑訊息，而 LINE MUSIC 自 7 月推出至今，累計總下載量達 200 萬，其中 15-29 歲年輕族群占比超過 55%，而 LINE TV 推出至今，也累積 500 萬用戶數，今年第 3 季平均每位活躍用戶每月觀看時間年增 200% 以上。