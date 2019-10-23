佳世達董座：明年邁入「投資2.0」 鎖定三面向標的

佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏今 (23) 日表示，佳世達投資分成 3 個階段，現在在投資 1.0 的階段，明年則將邁入投資 2.0，透過 CVC(企業創投) 及加速器，著眼高附加價值、可與現行業務互補，且能快速帶來營收貢獻的標的。

陳其宏今日出席「2019 台灣產業新創投資論壇」時指出，台灣中小企業很多，但資源匱乏、還有面臨接班的挑戰；以產業鏈來看，代工的也很多，但想做通路、品牌，資源不夠，會變成付出的多，但得到的少。

他認為，台灣必須擺脫 Cost-Down 的心態，努力朝高附加價值事業，形成產業聚落、群聚效應。

陳其宏也以佳世達為例，依照不同時期的目標調整作法，2014 年前是投資 0.0 階段，多投資與本業無關的新創事業，不過，2014-2019 年因應轉型，開始策略投資與醫療及智能解決方案等高附加價值的產業。

而現在，投資 1.0 讓佳世達逐漸轉型、營收獲利成長站穩腳步後，就有條件進入投資 2.0 階段，陳其宏強調，將以過去 5 年建立投資部門的經驗與流程，規劃成立 CVC(企業創投) 及 AIoT 加速器，也將投資更早期新創。

不過，陳其宏也強調，投資 2.0 也不是漫無目的的投資，還是會鎖定高價值的方向，低於 30% 的新事業，也不會去做，將著眼可與現行業務互補且能快速帶來營收貢獻的標的。