〈財報〉TWS助攻 立訊Q3純益年增逾七成 超出預期

立訊精密公布 2019 年第三季財報，營收與獲利年增均逾 70%，超出自估上限區間 50% 至 60%，帶動股價一度上漲逾 4%。截至下午 13:45 止，立訊股價暫報 30.42 人民幣，漲幅 1.81%。

資料來源: 東方財富網, 立訊精密股價日線走勢

財報摘要：

前三季營收人民幣 378.36 億元，年增 71%。

前三季歸屬於母公司純益人民幣 28.88 億元，年增 74%。

前三季 EPS 人民幣 0.54 元，年增 74%。

第三季營收人民幣 164 億元，年增 62%。

第三季純益人民幣 13.86 億元，年增 67%。

第三季 EPS 人民幣 0.26 元，年增 63%。

資料來源: 立訊財報

公司觀點

立訊指出今年前三季公司消費性電子產品滲透率持續提升，銷售的通訊產品在各種類型，及客戶端均呈現高速成長。而汽車電子產品將持在線束、連接器、電子模組等領域探耕發展。

此外，立訊則在第三季財中預估，2019 年純益在人民幣 39.48 億元～人民幣 42.2 億元之間，年增率則在 45%～55% 間。

法人觀點

中金公司指出，立訊今年第三季業績超出預期上限，主要因為 Airpods 銷售量保持強勁成長動能。此外，iPhone 11 銷售情況也優於預期，且買氣可望延續，再加上明年 Apple 5G 新機值得期待下，預期立訊的 LCP 天線、聲學、無線充電等零組件都將受惠。

安信證券則表示，消費電子為立訊第一大營收來源，核心產品 TWS 耳機市場滲透率持續提升。同時，除 Apple 外，其它品牌廠如 Google、華為等 TWS 耳機也將陸續問市，加上 TWS 耳機在晶片、無線充電盒和降噪功能等方面正不斷升級，可望刺激立訊 ASP 增加。