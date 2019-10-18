微軟Win7停止更新倒數 可望再掀商用電腦換機潮

微軟 (MSFT-US) 將於明年停止更新 Window7 作業系統，目前 Windows 10 全球已有 9 億裝置使用，法人預期，隨著微軟停止更新時間倒數，將再掀筆電換機潮，代工廠英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等，商用筆電出貨可望增加。

微軟表示，Windows 7 終止支援後，屆時用戶將無法再接收技術支援、安全性更新或修正程式，自 Window 10 推出後，2018 年 11 月用戶數也正式超過 Windows 7 後，成為目前主流電腦系統，預估目前全球已有超過 9 億台裝置使用 Windows 10。

作業系統更新可望帶動代工廠商用電腦需求成長，仁寶日前預期，第 4 季 筆電出貨將可持平第 3 季，廣達因消費性筆電占比高持保守態度，英業達則認為今年商用筆電換機需求平均，加上目前正因應貿易戰產線調整，同樣觀望保守。

微軟今也宣布為協助企業升級轉型，將推出電腦分析 (Desktop Analytics) 服務，提供 IT 環境評估、簡化 IT 人員部署程序服務。

微軟 Windows 7 作業系統發表於 2009 年 10 月 22 日，微軟預計於 2020 年 1 月 14 日正式停止支援更新，也代表 Windows 7 在近 10 年的電腦變革後，將正式謝幕。