【馮冠華專欄】留意中資券商股

10 月 22 日推介 - 中金公司（3908）





1) 上日港股市況總結 ：恆指週一窄幅波動，全日波幅只有 150 點後，最終以 26726 點收盤，上升 6 點。成交金額按日下跌約 17% 至 638 億。港股通南下轉為淨流出，但金額只是三千多萬。北上又轉為淨流入，金額約人民幣 29 億。藍籌 31 升 18 跌 1 持平。

板塊方面，豬肉相關、內險及內房表現較好。三檔被納入滬深港通的新貴，包括百威亞太（1876）、小米（1810）及美團點評（3690）也強勁。做空方面，佔大市成交回落至約 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 33:67。重貨區方面，熊證在 27100-27199，牛證仍在 26000-26099。恆指期貨夜市收報 26754 點，上升 61 點，高水 28 點。港股 ADR 上升 8 點，相等於恆指 26734 點。

簡評 ：港股昨天的成交又跌至六百多億，且整天的波幅甚窄，除了個別半新股及被納入滬深港通的 3 隻新貴外，市況可算頗沉悶。樂觀的看，恆指能報升收場，意味著香港週末的社運和上週負面影響大市的中國 GDP 數據已在價中。另外，上證昨天大部份時間也是受壓，但最終能報升並終止 4 連跌，加上北向資金轉向至淨流入等也屬正面。

注意昨天有大行報告削香港今年實質 GDP 預測及恒指目標價，但對市場氣氛影響不大；藍籌升多跌少，做空比率也回落至較健康水平，整體來說算是不錯。雖然南下資金轉為淨流出，但由於金額不大，暫且不用過於杞人憂天。

大市呈膠著狀態，市場目光有轉移至 IPO 的跡象。上週六開始招股的中手游（302），據報公開發售部份已超購 82 倍（週四截止認購）；再加上今天開始招股的 ESR(1821) 的集資額應達百億以上，市場的資金短期或呈短缺，推斷港股未來數天的成交量或會維持在較低水平。

至於今天推介，筆者建議留意中資券商股。上證似有回穩及反彈之勢，而內險、內銀及內房在近日也有不同程度的追捧，在資金有機會輪轉買賣下，券商股應有短多機會。中金公司（3908）上週因配股消息而股價下挫，但最差時仍能力保配股價 $14.4。昨天股價有所反彈，估計已消化了配股帶來的壓力，現價有留意價值。注意上文提到的中手游，中金正是保薦人之一。

2）美股上日市況總結：美國白宮經濟顧問庫德洛稱，如果貿易談判進展順利，有可能取消 12 月向中國貨加徵關稅的計劃。市場對中美貿易談判樂觀，美股三大指數週一反彈，當中道指上升 57 點或 0.21%，標指和納指則分別上升 0.69% 及 0.91%。十年期債息報 1.803%。美滙指數在 97.32，紐約期油最新報 53.45 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

中移動（941）收市後公布首 3 季營運數據，期內營運收入錄 5667 億元（人民幣，下同），較下年同期微跌 0.2%，純利則錄 818 億元，按年跌 13.9%。(半年結時盈利按年下跌 14.6%）

聯通（762）收市後公布季績，第三季收入和純利分別錄 721.66 億元（人民幣，下同）及 29.46 億元。而首 9 個月計，收入達 2172.2 億元，較去年同期跌約 1.2%，惟純利則按年升 11.9%，錄 98.23 億元。(半年結時純利按年上升 16.3%）

4）新股訊息 ：（經濟日報）

亞太區最大物流地產運營商 ESR（1821）捲土重來，集資額更較首次招股增近 17%。ESR 今天起至週四（25 日）招股，招股價不變，介乎 16.2 元至 17.4 元，整體發行股數則增加 17% 至 6.5 億股，對應集最多資額亦由 97.7 億元增至 114 億元，若順利掛牌，有望成為本港年內第二大新股。

中手游（302）招股 一如預期的火熱，截至午後 5 時 48 分，認購額達 108 億元，相當於公開發售部份集資額 1.3 億元超購 82 倍。

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