〈金管會報告搶先看〉IFRS 17對保險業短空長多 三招強化金融業公司治理

金管會主委顧立雄明 (23) 日將赴立法院財委會就接軌 IFRS 17 如何強化金融業公司治理備詢，書面報告中指出，接軌 IFRS 17 雖然短期內對保險業產生影響，但是長期來說具正面效益，保險業將更重視資產負債管理。除了保險業，金管會也祭出 3 招積極強化金融業公司治理以因應。

金管會表示，IFRS 17 導入於短期內雖將對保險業產生相當影響，但對保險合約的會計處理，進行全盤調整，可使保險業財報更貼近經營實質，顯現實質經營績效；促使保險業調整商品結構，銷售具利潤的保險保障商品，將利潤逐期適當反映於財務報表；並促使保險業重視資產負債管理，提升對風險管理的重視，回歸經營的核心價值。

同時，金管會積極強化金融業公司治理，金管會表示，在各類型產業中，金融業具有不同於其他私部門的特殊性，金融業是吸收、管理及運用社會大眾資金，其經營良窳，影響金融穩定甚鉅，因此要求金融業者需遵守一般上市上櫃公司的公司治理標準，為促進金融機構健全經營，亦推動金融業公司治理相關政策如下，以強化金融業之公司治理：

(一) 對於資產達新臺幣 1 兆元以上的銀行及金控公司，要求提高專業董 (監) 事人數，並規範銀行及金控公司的專業董事應為自然人，以提升金融機構董事的專業性。

另督促各業公會修訂金融業公司治理實務守則，明定金融業的獨立董事任期不宜逾 3 屆，以期提升董事會職能及強化獨立董事的獨立性與適任性。

(二) 要求金融業應設置公司治理主管及人員，以強化董事會由上而下帶頭推動公司治理。

(三) 為協助金融業建立誠信、透明的企業文化，金管會修訂內部控制及稽核制度實施辦法，規定金融機構應建立內部檢舉制度 (吹哨者制度)，指定具職權行使獨立性的單位要負責檢舉案件的受理及調查，且應對檢舉人身分保密以保護吹哨者的權益，並應將檢舉制度納入其內部控制制度範圍。