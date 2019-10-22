〈仁寶攻智慧醫療〉南部首家細胞治療中心 初期投資逾7000萬元

仁寶集團 (2324-TW) 旗下瑞寶生醫今 (22) 日宣布，與高雄醫學大學合作打造南部首間細胞治療中心，副董事長陳瑞聰表示，南部治療中心初期將投入 7000 萬元購置設備，此外，仁寶將擴大建置設立實驗室，讓南北技術同步轉移。

瑞寶生醫總經理李彥良表示，細胞治療中心占地約 100 坪，初期將投資 7000 萬元購買無塵、無菌相關設備，未來會依研發、生產等分階段進行投資。

自特管法通過後，許多癌症病人在手術、治療上有更多的選擇，李彥良指出，高醫與瑞寶已向政府申請送件，領域包含食道癌、頭頸癌、肝癌、胃癌、大腸結腸癌、胰臟癌、皮膚癌及惡性腫瘤癌等。

陳瑞聰指出，雙方打造南部首家細胞治療中心，有信心技術將比北部治療中心更先進，此外，北部也將再打造一座實驗室，未來南北完備後，也會做技術轉移。

陳瑞聰回顧籌備過程，由於 2015 年法規、生醫技術尚未成熟，與仁寶董事長許勝雄以個人名義籌備瑞寶生醫，如今公司營運漸入佳境，法規也就緒，因此正式將瑞寶轉至仁寶集團。

高醫大校長鍾育志表示，高醫與瑞寶共同建置南部第一間細胞治療中心，並引進技術與人才，讓南部民眾可使用到細胞治療，也不用到國外辛苦求醫，除瑞寶有人體細胞組織優良操作規範 (GTP) 實驗室外，高醫有醫學中心及癌症研究中心，均與細胞有關聯，因此，未來將共同研究開發領導品牌，創造 1 加 1 大於 11 的價值。