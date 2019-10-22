加拿大總理杜魯道連任但失去過半優勢 加元穩於3個月高點

加拿大大選結果揭曉，總理杜魯道 (Justin Trudeau) 贏得連任，但他所屬的自由黨失去過半數席位，必須與其他黨共組聯合政府。儘管如此，加元仍穩定於近 3 個月的高點。

加元兌美元匯率週二 (22 日) 幾乎持平在 1.3082 加元兌 1 美元，今天之前，由於美中貿易爭端有積極進展，加元在週一 (21 日) 上揚，而來到自 7 月 22 日以來的高點；加元也是今年表現最佳的 G10 貨幣，兌美元匯率上漲了 4% 以上。

美元兌加元日線走勢圖 圖片：investing.com

原本大選是加拿大貨幣走勢的一大變數，現年 47 歲的杜魯道因司法醜聞及年輕時涉種族歧視的行為，使選情告急，連任出現危機。

最終選舉結果，自由黨在全國 338 個選區中的 155 個選區取勝或領先，雖然喪失了議會多數黨地位，但是確保能在小黨派的支持下共組政府。目前最有可能合作的夥伴是親勞工的新民主黨，新民主黨預計獲得 25 個席位，這使兩黨在議會的合計席位達到 180 席。

Cambridge Global Payments 全球市場策略主管 Karl Schamotta 認為，此一結果可能拖累加元，原本加元因穩健的經濟數據、有利的利率差異而被看好。

BMO Capital Markets 首席經濟學家 Doug Porter 認為，這次選舉結果顯示，經濟前景應沒有重大變化，雖然身為少數黨政府，可能會促使自由黨同意部分新民主黨的政策，讓財政有所寬鬆，但原本加拿大預計就會朝此方向前進。