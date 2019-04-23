通膨率狠狠打臉瑞典央行 鷹派立場恐難以為繼

瑞典央行過去七個月來，有五次對本國的 CPIF 通膨率高估，在通膨數據連續多月未達 2% 的目標下，周四 (25 日) 的央行貨幣政策決議，預期將被迫延後升息計畫，甚至今年想要終結已實施四年的負利率政策，恐怕將難上加難。

瑞典央行去年 12 月宣布升息，一度讓市場看到瑞典由負利率重回「零利率」的希望，但連續幾月下滑的通膨和經濟本身的疲軟，勢必將延遲瑞典央行原先預定的升息時程。

最新公佈的瑞典三月失業率數據達到了 6.7%，拉高了今年第一季失業率來到 6.4%，高於瑞典央行預測的 6.2%；68.8% 的就業率及 73.4% 的勞動參與率則均略低於瑞典央行預測的 69% 和 73.6%。

北歐聯合銀行分析師 Torbjrn IsakssonIsaksson 表示，就業數據不及預期顯示了資源利用率的下滑，同時也預示著瑞典央行利率正常化的進程將受阻。

Nordea Bank Abp 首席分析師 Torbjorn Isaksson 也表示，瑞典通膨指數屢屢低於央行預期，瑞典央行升息的經濟理由愈來愈少。

瑞典通膨率下滑至目標 2% 之下。(圖：AFP)

隨著全球和歐洲經濟成長失去動力，瑞典經濟正在降溫，預計失業率將上升。在美國聯準會暫停升息周期的帶動下，全球央行貨幣政策鴿聲嘹亮，歐洲央行計劃實施更多刺激措施，這些都壓抑瑞典央行收緊貨幣政策的計畫。

瑞典央行計畫今年退出長達四年的負利率，預定在本月的貨幣政策決議會議上討論量化寬鬆政策，並規劃直到 2020 年底，每半年將再投資 100-200 億瑞典克朗。

今年以來瑞典克朗跌幅約 5%，看似為瑞典央行提供了更大的升息空間，央行官員也曾陸續表示，可以忍受低於目標的通貨膨脹，但期望通膨率能保持在 2％左右。

在瑞典央行維持經濟下半年將出現成長的看法下，根據 SEB AB 的數據顯示，瑞典央行的利率路徑顯示今年稍晚將進行升息。

不過，Svenska Handelsbanken AB 的首席經濟學家 Christina Nyman 則表示，瑞典 3 月失業率出現負面消息，但失業人數似乎已經觸底，她強調，除非存在相當大的通膨壓力，否則一邊升息，一邊又要面對失業率上升，那將是很大的挑戰。